Im Werbefilm auf YouTube liefert der Braunkohlekonzern "Lausitz Energie" (Leag) die Vision für die Zeit nach dem Tagebau. Aus der Mondlandschaft des mittlerweile stillgelegten Tagebaus Cottbus Nord soll in den kommenden Jahren Deutschlands größter künstlicher See mit Häfen, Badestränden und Freizeitpark entstehen.

Insgesamt 300 Millionen Euro will die Leag in die Renaturierung der riesigen Tagebaulöcher stecken. Dazu sind die Kohleunternehmen laut Bergrecht verpflichtet: Wer die Schäden verursacht, muss sie auch wieder beheben. Bislang finanzieren die beiden mitteldeutschen Konzerne Leag und Mibrag diese Maßnahmen durch Rückstellungen aus dem laufenden Geschäft, erkärt Bernhard Cramer, der Chef des sächsischen Oberbergamtes.

Diese Rückstellungen sind nur Bilanzposten der jeweiligen Unternehmen. Im Falle einer Insolvenz wäre also nicht sichergestellt, dass dieses Geld zur Verfügung steht.

Mit dem drohenden Ende der Braunkohle aber ist eine Insolvenz der Konzerne keine Fiktion mehr, sondern eine reale Möglichkeit – meint Grünen-Politiker Gerd Lippold. Genau wie Greenpeace und die Linken im sächsischen Landtag fordert er schon lange mehr insolvenzfeste Sicherheiten von den Unternehmen. "Jetzt am Ende des Braukohlezeitalters kommt es auf das Folgegeschäft dieser Unternehmen an. Wenn die keins haben, müssen die Behörden eine Sicherheitsleistung einfordern."

Genau das sei inzwischen auch passiert, sagt der zuständige Oberbergamtschef Cramer. Anfang Dezember unterzeichnete er mit den Bergbau-Unternehmen die entsprechenden Vereinbarungen. In eigens gegründeten Zweckgesellschaften sollen die beiden Kohlekonzerne Leag und Mibrag künftig Sondervermögen bilden, das ausschließlich in die Wiedernutzbarmachung der jetzt noch aktiven Tagebaue in Nochten, Reichwalde und Schleenhain fließen soll – insgesamt fast 1,5 Milliarden Euro.