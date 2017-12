Die Altmark lebt noch im letzten Jahrhundert - zumindest was seine Internetanschlüsse angeht. Per Kabel ist diese Region weiter mit ISDN angeschlossen, eine Technologie aus den Neunzigern. Das liegt daran, dass in die Netze bisher wenig investiert wurde.



Deshalb nehmen die Altmärker das schnelle Internet jetzt selbst in die Hand. Andreas Kluge ist Chef einer kommunalen Eigeninitiative zum Breitbandausbau. Bis 2019 wollen sie 2.300 Kilometer Glasfaserkabel verlegen. Und zwar nicht bis zur Verteilerbox am Dorfrand wie bisher, sondern bis in jedes Haus.