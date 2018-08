Aus Dietrichs Sicht gibt es viel zu viele Betonbrücken: "Die Betonindustrie hat es geschafft, das ganze Bauwesen zu dominieren. Das fängt an den Hochschulen an. Betontechnologie ist praktisch durchreguliert. Da hat man die besten Voraussetzungen, etwas schnell, einfach und billig zu entwerfen.". Laut Bundesanstalt für Straßenwesen bestehen fast 90 Prozent der Brückenflächen auf deutschen Bundesstraßen aus Spannbeton oder Stahlbeton.

Nicht überall kommt Dietrichs Appell, den er bereits 2016 formulierte, gut an. Zum Beispiel beim Architektur-Kritiker Falk Jäger. In einem Magazin für Bau-Ingenieure argumentiert er, beim Brückenbau sei der Beton dem Stahl bei Bau- und Betriebskosten weit enteilt. Außerdem würden Betonbrücken nicht so stark schwingen und nicht so viel Lärm machen. Dafür habe Beton allerdings eine schlechtere CO2-Bilanz in der Herstellung und sei schlechter zu recyceln.