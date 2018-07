Er gehört zum Standardprogramm eines jeden Brüssel-Touristen. Jeder, aber auch wirklich jeder, der Belgiens Hauptstadt besucht, wird einmal morgens hierhin gekarrt. "Wir sind hier am Platz 'Jeu de Balle', dem zentralen Platz des Marollenviertels. Hier wohnte schon immer das 'einfache Volk'." So wirbt Stadtführer Sasha im Internet im Auftrag des belgischen Tourismusverbandes für diese Institution.

Berühmt ist der Platz für seinen Flohmarkt. Bildrechte: dpa

Seit dem 19. Jahrhundert findet hier jeden Tag der wohl berühmteste Flohmarkt des Landes statt. Und genau unter ihm, also dem Jeu-de-Balle-Platz spielt die Geschichte: Bereits kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges gibt es erste Überlegungen, hier, an historischer Stelle, einen unterirdischen Luftschutzbunker zu errichten. 1942 wird der Plan dann von den deutschen Besatzern in die Tat umgesetzt. Ein aus ihrer Sicht "Standardbauwerk" von der Stange. 35 Meter lang, fünf Meter breit. Drei Räume, mehrere Gänge, Sanitäranlagen. Gebraucht wird er kaum und schon kurz nach dem Krieg gerät der Bunker in Vergessenheit. Er verfällt, keiner kümmert sich um ihn.