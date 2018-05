Kurz vor dem Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests liegt Deutschland bei den Wettquoten gut im Rennen. Seit Freitag schwankt Michael Schulte aus Buxtehude mit seiner Ballade "You let me walk alone" bei den Buchmachern zwischen Platz 5 und 6. Der 28-jährige Singer-Songwriter hat also gute Chancen auf einen Platz unter den Top Ten.