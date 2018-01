Die Bundesrichter fällten damit das erste Grundsatzurteil zum Arbeitsrecht im Profifußball. Mit ihrem Urteil bewahrten sie das Vertragssystem vor radikalen Veränderungen.



Mit ihrer Entscheidung beendeten die Richter einen seit 2014 schwelenden Rechtsstreit zwischen Ex-Torhüter Heinz Müller und dem FSV Mainz 05. Müller hatte 2012 einen neuen Zweijahresvertrag in Mainz bis Juni 2014 unterschieben. Der Vertrag sollte sich ab 23 Bundesligaeinsätzen um ein Jahr verlängern.



Dazu war es nicht gekommen, weil der damalige Trainer Thomas Tuchel in halbes Jahr vor Vertragsende Müller in die zweite Mannschaft verbannt hatte. Müller musste gegen seinen Willen bereits nach zwei Jahren gehen.



Müller zog vor Gericht, weil er sich um seine Chance gebracht sah, die nötigen Spiele zu absolvieren. Später änderte er seine Strategie und klagte gegen die Befristung. Vor dem Arbeitsgericht Mainz hatte er noch gewonnen. Das Landesarbeitsgericht kassierte aber dieses Urteil und ließ Revision beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt zu.