Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet am Donnerstag über Fahrverbote bei zu hoher Stickoxidbelastung. Es geht um die Grundsatzfrage, ob Diesel-Fahrverbote rechtmäßig sind, wenn die zulässigen Grenzwerte überschritten werden. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe. Die Verbraucherschutzorganisation will schon seit Jahren in Städten mit besonders hoher Luftverschmutzung Fahrverbote durchsetzen.

Aktenzeichen BVerwG 7 C 26.16 und BVerwG 7 C 30.17

Gerichte entschieden sich für Fahrverbote in Stuttgart und Düsseldorf

Im konkreten Fall geht es um mögliche Fahrverbote in Stuttgart und Düsseldorf. Die Deutsche Umwelthilfe hatte 2015 aufgrund zu hoher Emissionswerte gegen die beiden Städte geklagt und mehr Anstrengungen gegen die Luftverschmutzung gefordert. Die von den Landesregierungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen Maßnahmen des Luftreinhalteplans reichen nach Ansicht der Umwelthilfe nicht aus, um die Luftbelastung zu verringern. Seit Jahren wird in den beiden Städten der Stickoxidgrenzwert deutlich überschritten.



Die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf gaben der Deutschen Umwelthilfe im vergangenen Jahr recht und verpflichteten die beiden Bundesländer dazu, Diesel-Fahrverbote in den Städten zu verhängen, wenn die Stickoxid-Grenzwerte überschritten werden. Zur Begründung verwies das Verwaltungsgericht Stuttgart darauf, dass der Gesundheitsschutz höher zu bewerten sei als die Handlungsfreiheit von Autofahrern.