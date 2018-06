Am Rande der Dübener Heide zwischen ausgedehnten Feldern und Wäldern steht an der Bundesstraße Richtung Mockrehna ein unscheinbares Schild. BW-Depot steht auf dem weißen Pfeil. Das steht für Bundeswehr-Depot. Mehr als 40 zivile Arbeitskräfte seien hier mal beschäftigt gewesen, erzählt Mockrehnas Bürgermeister Klepel. In den letzten Jahren hätte es auch wieder eine rege Bautätigkeit gegeben - und schon 1990 wurden mehrere Millionen Euro in die Erhaltung der Gebäude gesteckt.