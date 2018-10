Wer außerorts 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt und erwischt wird, muss 30 Euro Bußgeld zahlen. Einem Lkw-Fahrer drohen sogar 70 Euro und ein Punkt. Die Landesdirektion Sachsen ist dafür zuständig, Verkehrssünder zu belangen, die auf den Autobahnen in Sachsen erwischt werden. Knapp 100.000 Fälle sind jedes Jahr zu bearbeiten, die Masse an Verfahren ist nur mit Software zu bewältigen.

Problem: landesspezifische Adressschreibweisen

Seit 2013 macht das EU-Recht es möglich, dass auch ausländische Autofahrer zur Kasse gebeten werden können. Doch bislang funktioniert das in Sachsen nicht, erklärt Holm Felber, Sprecher der Landesdirektion Sachsen: Die Schwierigkeit sei bisher gewesen, dass die Adressen in den unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich geführt würden.

Da steht mal die Straße oben und die Stadt unten, die Hausnummer vorn und die Hausnummer hinten. Diese Dinge müssen sortiert werden. Dafür brauchten wir eine Software, die das erledigen kann und die mussten wir erst mal beschaffen. Holm Felber Sprecher der Landesdirektion Sachsen

Viele Kommunen haben keine Schwierigkeiten

Die Adressen der Fahrzeughalter fragen die Bußgeldstellen beim Kraftfahrzeugbundesamt ab. Auf Nachfrage des MDR heißt es schriftlich: "Namens-, Adress- und auch sonstige fachliche Daten werden in fest definierten Datenelementen übermittelt. Die Datenverarbeitungsverfahren in den Bußgeldbehörden sollten bzw. müssen die möglichen Besonderheiten eingehender Auskünfte verarbeiten können."

In Sachsen-Anhalt und Thüringen funktioniert das, auch für viele Kommunen in Sachsen ist es offenbar kein Problem, Bußgelder von ausländischen Rasern einzutreiben. Das bestätigt zum Beispiel die Stadt Leipzig auf Nachfrage dem MDR.

Bisher keine Probleme mit Software bekannt

In Deutschland bieten mehrere Firmen funktionierende Software an, mit der Bußgeldbescheide erstellt und auch Anhörungsbögen in verschiedenen Sprachen erstellt werden können. Eine solche Firma sitzt sogar in Sachsen. Stefan Mäder, Geschäftsführer von M & S Datentechnik in Falkenstein im Vogtland sagt, Bußgelder im Ausland einzutreiben, sei ein übliches Verfahren.

Bildrechte: IMAGO/ Die Mäder bekannten Firmen setzten das alle ein und hätten seines Wissens auch keine Probleme damit. "Wir selbst haben auch eine Software im Einsatz in vielen Städten und Verwaltungen in der Bundesrepublik. Und auch wir haben relativ wenige Probleme damit." Kommunen im Grenzgebiet zu Polen seien auch recht erfolgreich damit, Bußgelder aus dem Nachbarland einzutreiben. Dass die Landesdirektion hier lange untätig geblieben ist, hatte der sächsische Landesrechnungshof schon in seinen Berichten 2013 und 2017 kritisiert.

30.000 Bußgeld-Fälle 2017 nicht verfolgt

Der Sprecher der Landesdirektion Sachsen, Felber, räumt das Versäumnis ein. Das zuständige Referat habe sich vorrangig um aktuelle Aufgaben gekümmert und die strategische Aufgabe – wie er sie nennt – vernachlässigt. Rund 30.000 Bußgeld-Fälle sind im vergangenen Jahr aus unterschiedlichen Gründen nicht verfolgt worden. Selbst wenn nur die Hälfte davon ausländischen Fahrzeughaltern zuzuschreiben ist, beläuft sich die Summe der nicht eingetriebenen Bußgelder auf etwa eine dreiviertel Million Euro im Jahr.