#35C3 Chaos Computer Club trifft sich in Leipzig

In den letzten Dezembertagen hält der Chaos Computer Club der vernetzten Gesellschaft traditionell den Spiegel vor: Von Donnerstag an versammeln sich rund 16.000 Besucher auf dem bisher größten Jahreskongress der Hacker, der wie im Vorjahr in Leipzig stattfindet. Zum Programm gehören mehr als 160 Vorträge und Workshops.