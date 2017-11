Seit August quetschen sich zu viele Reisende zwischen Leipzig und Halle in zu wenige S-Bahn-Waggons. Von Leipzig geht die Fahrt nach Zwickau.

Übervolle Züge Chaos mit Ansage im Mitteldeutschen S-Bahn-Netz

In der S-Bahn muss man manchmal stehen. Wenn einem dabei ein Rucksack ins Gesicht drückt und von hinten ein Fahrradlenker in den Rücken, wird es allerdings unangenehm. Doch so oder ähnlich geht es seit einiger Zeit Pendlern auf der S-Bahn-Strecke Leipzig-Halle. Zum Fahrplanwechsel im Dezember solle alles besser werden, heißt es. Aber wieso sind die S-Bahnen überhaupt derart überlastet, dass einige Pendler lieber wieder aufs Auto umsteigen?

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL