Das Mitglied der russischen Protest-Band war am Dienstag vergangener Woche zunächst in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden. Am Samstagabend traf Wersilow dann mit einem Ambulanzflieger in Berlin-Schönefeld ein und wurde in die Charité gebracht. Nach Krankenhausangaben hatte der Pussy-Riot-Aktivist Vergiftungserscheinungen und war in einem verwirrtem Zustand. Seine Lebensgefährtin Veronika Nikulschina hatte zunächst berichtet, Wersilow habe sein Seh- und Sprechvermögen verloren und leide an Halluzinationen.