Der Chemie-Nobelpreis geht an eine Frau und zwei Männer.

Der Chemie-Nobelpreis geht an eine Frau und zwei Männer.

Der Chemie-Nobelpreis geht an eine Frau und zwei Männer. Bildrechte: dpa

Nobelpreis 2018 Chemie-Nobelpreis geht an Enzym- und Antikörperforscher

Hauptinhalt

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr zur Hälfte an eine US-Amerikanerin und zur anderen Hälfte an zwei Forscher aus den USA und dem Vereinigten Königreich. Die Wissenschaftler arbeiten auf dem Gebiet der Enzym- und Antikörperforschung.