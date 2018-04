Das chinesische Raumlabor "Tiangong 1" ist über dem Südpazifik in die Erdatmosphäre eingetreten. Wie die chinesische Raumfahrtbehörde in Peking mitteilte, ist die acht Tonnen schwere Weltstation dabei größtenteils verglüht. Bis zuletzt war unklar, wann und wo genau die verbleibenden Trümmerteile auf die Erde stürzen würden.

"Tiangong 1" (deutsch: Himmelspalast) war seit etwa sieben Jahren im All unterwegs. Im März 2016 war sie außer Kontrolle geraten, so dass ein kontrollierter Absturz unmöglich wurde. Seit 2013 war kein Taikonaut mehr an Bord. Die Gefahr für Menschen wurde bei dem Absturz als gering eingeschätzt.