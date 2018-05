40 Tage nach Ostern feiern Christen das Fest "Christi Himmelfahrt" und damit die Rückkehr Christi in den Herrschaftsbereich Gottes. Stets fällt das christliche Fest damit auf einen Donnerstag. Dass der Tag weltlich auch als Herren-oder Vatertag begangen wird, ist bereits seit mehreren Jahrhunderten gang und gäbe. Schon seit dem 17. Jahrhundert mehrten sich die die Berichte, dass es zum christlichen Fest Umzüge gab, die nur noch wenig Religiöses an sich hatten und in Trinkgelagen endeten.

Seit 1967 unterschiedliche Regelung

In Deutschland wurde Christi Himmelfahrt 1934 zum arbeitsfreien Tag erklärt. Die beiden geteilten deutschen Staaten gingen in dieser Frage später getrennte Wege. Während Westdeutschland den gesetzlichen Feiertag beibehielt, schaffte ihn die DDR 1967 ab.

Fünf-Tage-Woche eingeführt

Der SED-Parteiführung war der Kirchentag ein Dorn im Auge, doch fiel er vor allem der Planwirtschaft zum Opfer. Die DDR hatte in den 1950er- und 1960er-Jahren schrittweise begonnen, die Sechs-Tage-Arbeitswoche abzuschaffen. Im April 1967 beschloss der SED-Parteitag, eine generelle Fünf-Tage-Woche für alle Beschäftigten einzuführen. Die Arbeitszeit reduzierte sich damals von wöchentlich 45 Stunden auf 43,75 Stunden.



Im sozialistischen Lager gehörten DDR-Arbeiter damit zu den Privilegierten. In mehreren anderen sozialisten Staaten wurde nach wie vor sechs Tage in der Woche gearbeitet. Eine Aufnahme von 1984: Montage des Wartburg-Tourist in Radeberg Bildrechte: IMAGO

Feiertage im Paket abgeschafft

Um die ausgefallene Arbeitszeit der rund drei Millionen Beschäftigte in der DDR zu kompensieren, ließ die SED-Führung 1967 gleich mehrere Feiertage abschaffen und in Werktage verwandeln. Es traf nicht nur christliche Festtage wie Ostermontag, Christi Himmelfahrt, den Buß- und Bettag oder den Reformationstag. Man verzichtete auch auf den 8. Mai – der in der DDR als "Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus" gefeiert wurde.

Weihnachten und Silvester herausarbeiten

Weil mit den eingesparten Feiertage die fehlenden Arbeitsstunden nicht vollständig ausgeglichen werden konnten, gab es 1967 noch eine zusätzliche Verordnung. So mussten die Werkätigen die Arbeitszeit von Karfreitag und Pfingstmontagen an Sonnabenden herausarbeiten. Auch die freien Nachmittage vom 24. Dezember und 31. Dezember mussten vorgearbeitet oder als Urlaubstag ausgeglichen werden.

1990 wieder arbeitsfreier Tag

Die politische Wende sorgte für die Rückkehr der Christi Himmelfahrt. Kurz nach Ostern 1990 wurde das christliche Fest erneut zum arbeitsfreien Tag in Ostdeutschland erklärt und ist seither wieder ein bundesweiter Feiertag.