Das Karl-Liebknecht-Haus in der Leipziger Südvorstadt ist der Sitz der Linkspartei. Dort hängt an einer Zimmerwand ein Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau aus dem 19.Jahrhundert. Das Foto zeigt Clara Zetkin. So kennen sie laut Linken-Stadtrat Marco Götze nur wenige. Vor allem den ehemaligen DDR-Bürgern dürfte sie eher als alte Frau bekannt sein.

Götze erinnert an den Zehn-Mark-Schein, auf dem sie abgedruckt war: "Wir haben als Leipziger Stadtverband natürlich eine besondere Beziehung zu Clara Zetkin, weil sie eine Rand-Leipzigerin ist. Sie ist in Wiederau geboren. Sie hat auch mit einem schönen sächsischen Dialekt gesprochen."

Ihre politischen Verdienste hätten sie bekannt gemacht, sagt Marco Götze. So habe sie sich 1914 als Mitglied der SPD gegen die eigene Partei gestellt. Die SPD stimmte damals für die Kriegskredite für den 1. Weltkrieg. Clara Zetkin war dagegen. Götze: "Die Kompromisslosigkeit zu sagen: Entweder ist man für Krieg oder man ist gegen Krieg. Auf der anderen Seite hat sie Frauenfragen selbst bis in die eigenen Bewegungen hineingetragen. Außerdem hat sie sie in der entscheidenden Phase vor dem Machtantritt Hitlers gesehen, dass die Kräfte gegen die faschistische Gefahr gebündelt werden müssen." In der Linkspartei werde sie deshalb immer noch sehr verehrt.