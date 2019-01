Bereits am Freitag hatte der Verband mitgeteilt, dass den Fischern derzeit vermehrt Handdampfreiniger ins Netz gingen, die von der Ladung der MSC Zoe“ stammten. Das führe zu einem höheren Sortieraufwand und könne auch die Netze beschädigen. Nach Angaben des Havariekommandos wurden bislang rund 20 Container in deutschen Gewässern gesichtet. Sie hätten aber noch nicht geborgen werden können. Das Wetter mit fünf Meter hohen Wellen erschwere die Bergung. Wegen des Wetters könne derzeit auch nicht aus der Luft gesucht werden.

An den deutschen Stränden wird in den nächsten Tagen weiteres Treibgut erwartet. Nach Berechnungen des niedersächsischen Umweltministeriums, könnten Borkum, Juist und Norderney betroffen sein.

Der knapp 400 Meter lange Riesenfrachter "MSC Zoe" hatte in der Nacht zum Mittwoch auf der Fahrt vom portugiesischen Sines nach Bremerhaven in stürmischer See mehr als 270 Container verloren.

Die MSC Zoe in Bremerhaven. Viele Container an Bord sind umgestürzt. Bildrechte: --/Havariekommando/dpa

Am Freitag war erstmals seit dem Vorfall Treibgut auf Borkum Angelandet - rund 30 Fernseher und weitere Haushaltsgegenstände. In Bremerhaven wird derweil das Schiff entladen. Die dortige Wasserschutzpolizei will am Montag mit der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufnehmen.