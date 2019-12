Klaus Mebus ist IT-Sicherheitschef an der Bauhaus-Universität Weimar. Seine Server stehen eigentlich ständig unter Beschuss: Schadsoftware, Phishing Mails, also gefälschte Abfragen nach Kontodaten: All das ist Alltag für Klaus Mebus. Gehackt wurde die Bauhaus-Uni allerdings noch nicht. Was auch daran liegt, dass schadhafte E-Mail-Anhänge in der Regel gar nicht erst von Mitarbeitern geöffnet werden können.