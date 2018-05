Werkstattmeister Frank Kaatz setzt auf DAB+. Bildrechte: MDR/Constanze Müller

Billiger sind Adapter: Je nach Radio werden die per USB oder Kabel verbunden. Alternativ gibt es FM-Transmitter zum Anschluss an den Zigarettenanzünder. Wer will, kann auch sein Smartphone über Bluetooth oder USB an das Radio koppeln. Für DAB+-Empfang brauchen die meisten Modelle aber extra Apps.



Umrüsten geht also in verschiedenen Preisklassen. Möglichst bald sollten das Vielreisende machen, die in Europa unterwegs sind, rät Werkstattmeister Kaatz. "In Norwegen zum Beispiel gibt es nur noch DAB." 2024 will die Schweiz nachziehen. Auch Großbritannien, die Niederlande und Dänemark planen die UKW-Abschaltung. In Deutschland gibt es dafür noch keinen Termin. Doch die Bundesregierung hat sich auch hier das offizielle Ziel gesteckt, die Digitalisierung des Radios durchzusetzen.