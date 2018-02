Prinz Henrik ist im Alter von 83 Jahren in Dänemark gestorben. Wie das dänische Königshaus mitteilte, starb er am Dienstagabend friedlich im Beisein seiner Frau Margrethe II., Königin von Dänemark, und seiner beiden Söhne auf Schloss Fredensborg nördlich von Kopenhagen.

Der gebürtige Franzose war seit 1967 mit Margrethe verheiratet – fünf Jahre, bevor sie zur Königin in Dänemark gekrönt wurde. Immer wieder besuchten sie gemeinsam Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Erst im vergangenen Jahr hatten sie ihre Goldene Hochzeit gefeiert.

Zuletzt ging es Prinz Henrik gesundheitlich immer schlechter. Im September des vergangenen Jahres gab das Königshaus bekannt, dass Henrik an Demenz leide. Er zog sich danach weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Später entdeckten die Ärzte einen gutartigen Tumor in der Lunge. Anfang Februar verschlechterte sich sein Zustand dann zunehmend. Kronprinz Frederik brach seinen Besuch bei den Olympischen Spielen in Südkorea ab und flog nach Dänemark zurück, um bei seinem Vater zu sein. Nur wenig später wurde Prinz Henrik aus dem Krankenhaus nach Hause verlegt.