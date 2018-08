Vorwürfe gegen die AfD gibt es viele. So will die Bewegung #ReconquistaInternet herausbekommen haben, dass die Partei intern Listen verschickt, auf denen kritische Personen stehen, die dann von allen Abgeordneten und Gremien der AfD bei Facebook geblockt werden.

All diese Fragen und Vorwürfe haben wir der AfD schriftlich geschickt. Der Pressereferent aus der Bundesgeschäftsstelle antwortet: "Wir werden Ihnen nicht mit einem Gesprächspartner weiterhelfen können. Fragen Sie auch die anderen Parteien, die ja wie selbstverständlich ebenfalls Profile blocken und Kommentare löschen?"

Die Frage nach den anderen Parteien nehmen wir gerne auf. In der CDU-Bundesgeschäftsstelle geht man allerdings noch knapper mit der Antwort um: Es werde keine Antwort geben, heißt es telefonisch.

Die auf Bundesebene mitregierende SPD antwortet zumindest schriftlich – und bringt die Netiquette ins Spiel – einen Text, in dem man nachlesen kann, was nicht erlaubt ist: "NutzerInnen auf Facebook oder Instagram, die sich nicht an unsere Netiquette halten, weisen wir auf die Netiquette hin und blockieren sie bei wiederholter Störung. Bei Twitter schalten wir NutzerInnen stumm, die beleidigende oder anstößige Kommentare schreiben."



Kritische und konstruktive Diskussionsbeiträge seien aber ausdrücklich erwünscht. Nicht erwünscht dagegen sind laut Netiquette "rassistische, pornographische, sexistische, fremdenfeindliche, anderweitig diskriminierende, beleidigende oder sonstige die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzende Inhalte."