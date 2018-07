Auch die schönen Lichter am Himmel können nichts daran ändern, dass es den Dresdnern wohl zu oft knallt. Immer mehr beschweren sich über zu viel Feuerwerk. Dabei gibt es das gar nicht unbedingt häufiger, sagt Dirk Abolins, erster Vorsitzender des Bundesverbands für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk. "Aber bei privaten Feuerwerken stehen Feuerwerksartikel zur Verfügung, die in der Geräuschentwicklung deutlich stärker sind, als noch vor fünf oder zehn Jahren." Deshalb will Dresden weniger Feuerwerk.