Stimmt, erklärt Weinhändler Pietsch. Beim Gären in der Flasche entstehe ein Gas, das nicht entweichen könne. Denn der Korken sitze ja oben fest. Die dicke Glaswölbung am Boden gleiche den Druck aus: "Dieses Gas sehe ich ja, wenn ich die Flasche aufmache. Diese Bläschen, die hochsteigen. Damit sich der Druck gleichmäßig in der Flasche verteilt und nicht an irgendeiner Stelle den Hals wegsprengt. Das ist bei den allerersten Flaschen oftmals passiert ist."

Deshalb sorge die 'Culot de Bouteille', wie die Innenwölbung offiziell heißt, zunächst mal für Stabilität, erklärt eine Weinkenner-Website. Früher hätten sich die Flaschen sogar von selbst nach außen gewölbt. Zu lesen ist: "Der Druck in der Flasche kann bei Sekt oder Champagner schon mal auf acht Bar ansteigen. Und da der Korken meist verdrahtet ist, wirkt der Innendruck vor allem auf die zweite Schwachstelle, den Boden. Die Innenwölbung wiederum verteilt den Druck besser an die Flaschenwand."

Acht Bar in einer Sektflasche. Das ist mehr als doppelt so viel Druck wie in einem Autoreifen. Die Einbuchtung sorgt für Stabilität und Druckausgleich. Und genug drin ist in den Flaschen allemal, verspricht Pietsch: "Die Einfüllungsmengen sind genormt, in einer Sektflasche sind 0,75 Liter Inhalt drin. Das kann man nachmessen! Und das stimmt auch alles."



Zuletzt sei die Wölbung auch bei Weinflaschen wichtig. Bei Merlot zum Beispiel setzten sich unten in dem Rand die Lagerrückstände ab.