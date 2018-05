Zwei von drei Personen würden die Mini-Kameras, die durch die Autoscheibe das Verkehrsgeschehen aufnehmen, inzwischen kennen, sagt Lohse. Einer aktuellen Bitkom-Umfrage zufolge gehen mehr als 80 Prozent der Deutschen davon aus, dass die Videokameras in den kommenden Jahren auf den deutschen Straßen zum Alltag gehören. Rund zwei Drittel glauben, Dashcams trügen zur Verkehrssicherheit bei.



Allerdings nutzen so eine Kamera derzeit nur 80 von den 1000 Befragten. Auch in der Leipziger Einkaufsstraße ist es schwer, jemanden zu finden. Ein Handwerker und sein Kollege haben seit ein paar Jahren eine Kamera im Auto – bisher ohne Unfall: "Aus Versicherungsgründen haben wir es in unseren Firmenfahrzeugen. Weil: Was auf den Straßen los ist, das ist schon irre!"