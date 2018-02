Obdachloser in Berlin - viele Städte bieten für Frostnächte Notunterkünfte an.

Obdachloser in Berlin - viele Städte bieten für Frostnächte Notunterkünfte an. Bildrechte: dpa

Sibirische Kälte Dauerfrost sorgt für Probleme

Der Winter kommt spät, aber gewaltig: Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März sinken die Temperaturen vielerorts in den zweistelligen Minusbereich. Die Nacht zum Sonntag war die kälteste in diesem Winter. Der Tiefstwert wurde nach Angaben des MDR-Wetterstudios in Marienberg-Kühnhaide im Erzgebirge gemessen - minus 22,2 Grad. Für Obdachlose, die Binnenschifffahrt, Bauarbeiter und Autofahrer bringt die sibirische Kälte Probleme mit sich. Viele Bauern dagegen freuen sich.