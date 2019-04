An den Stränden der Ägäis wurden in den vergangenen Wochen viele tote Delfine angeschwemmt.

An den Stränden der Ägäis wurden in den vergangenen Wochen viele tote Delfine angeschwemmt.

An den Stränden der Ägäis wurden in den vergangenen Wochen viele tote Delfine angeschwemmt. Bildrechte: -/Meeres-Institut Archipelagos/dpa

Ursache Marinemanöver? Rätsel um Delfinsterben in der Ägäis

Hauptinhalt

An den Stränden der Nordägäis sind in den vergangenen Wochen ungewöhnlich viele tote Delfine angeschwemmt worden. In Griechenland suchen Experten nach den Ursachen - und diskutieren auch einen möglichen Zusammenhang mit einem türkischen Marinemanöver.