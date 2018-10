Zehntausende Menschen haben am Samstag am Hambacher Forst für ein Ende des Kohlestroms demonstriert und den vorläufigen Stopp der Rodung in dem Waldgebiet gefeiert. Die Veranstalter der Kundgebung am Wald nahe dem rheinischen Kerpen bezifferten die Teilnehmerzahl auf rund 50.000. Die zuständige Polizei in Aachen sprach von mehreren Tausend Demonstranten.