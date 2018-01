Vertreter der Heinrich-Böll-Stiftung und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) haben am Mittwoch den neuen Fleischatlas vorgestellt. Dieser befasst sich seit 2013 mit dem Verzehr von Fleisch in Deutschland und den Folgen.



In den vergangenen Jahren ging es unter anderem um regionale Unterschiede beim Fleischkonsum und unter welchen Bedingungen Tiere in Deutschland gehalten werden. Der Fleischatlas 2018 befasst sich nun mit Lösungen für die Probleme, die mit dem hohen Fleischkonsum einhergehen.