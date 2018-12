Diese Prominenten starben im Jahr 2018

Günter Klaus-Joachim Blobel: 21. Mai 1936 - 18. Februar 2018 Der Biochemiker wuchs in Sachsen auf, lehrte seit 1969 in New York und erhielt 1999 den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung eines Botenstoffs in Proteinen. Den Großteil des Preisgeldes stiftete er für den Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden. Bildrechte: dpa