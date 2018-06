Knapp 15.000 Besitzern von VW- und Audi-Dieseln mit illegaler Abschaltvorrichtung droht in den nächsten Wochen die Stilllegung ihrer Fahrzeuge, wenn sie die illegale Motor-Software nicht in der Werkstatt durch die neue legale Version ersetzen lassen. So endet in den kommenden Wochen für gewisse Dieselmodelle die 18-Monats-Frist des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) für den Rückruf dieser Fahrzeuge. Vom Bundesverkehrsministerium hieß es, der Rückruf sei verbindlich. Fahrzeuge, die nicht umgerüstet wurden, könnten außer Betrieb gesetzt werden.

Das Software-Update war für die verschiedenen Modelle etappenweise vorgelegt worden. Alle Fälle, in denen sich die Halter trotz schriftlicher Aufforderung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nicht an der Umrüstung beteiligten, werden nun an die örtlichen Zulassungsstellen weitergeleitet.



Die sind wiederum aufgefordert, den Fahrzeughalter noch eine kurze Gnadenfrist zur schriftlich Anhörung zu geben. Lässt der Halter dann immer noch nicht umrüsten, wird die Behörde die Stilllegung veranlassen. Das kostet den Halter zudem rund 50 Euro an Gebühren. In den vergangenen Tagen hatten die Behörden bereits mehrere Fahrzeuge im Salzlandkreis sowie in München und Hamburg aus dem Verkehr gezogen. Die Betroffenen können dagegen vor Gericht ziehen.