Gezählt werden auf der Brauer-Allee täglich im Schnitt bis zu 24.000 Fahrzeuge sowie rund 33.000 auf der Stresemannstraße, die so etwas ist wie eine verlängerte A7 in die City.

Nach EU-Vorgaben sind im Jahressmittel bis zu 40 Mikrogramm Stickoxide pro Kubikmeter Luft erlaubt. In der Stresemannstraße waren es im Jahr 2017 laut Luftreinehalteplan der Hansestadt 48 Mikrogramm, in der Max-Brauer-Allee 46 Mikrogramm.

Der Luftreinhalteplan prognostiziert laut "Wirtschaftswoche" einen "Verlagerungseffekt in das umgebende Straßennetz" mit neuen Grenzwertüberschreitungen in zwei weiteren Straßen. Für eine dritte Straße sieht der Plan "Mehrbelastungen" vor. Außerdem gehen die Autoren des Konzepts davon aus, dass die Max-Brauer-Allee attraktiver für Benziner wird und das Verkehrsaufkommen damit kaum geringer.

Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig haben in ihrem Urteil über mögliche Fahrverbote festgelegt, dass Euro-5-Diesel frühestens ab September 2019 mit Fahrverboten belegt werden dürfen. Das BVerwG hat diese Einschränkung für Stuttgart vorgenommen, da dort eine Umweltzone flächenbezogen in der gesamten Stadt gilt. Hamburg setzt laut Umweltbehörden-Sprecher Jan Dube "streckenbezogene Durchfahrtsbeschränkungen" um, so dass Regelungen für eine flächenbezogenes Verbot nicht relevant seien.