Doch Twitter hat seinen wiederkehrenden Erfolg nicht nur Trump und Obama zu verdanken. Es gab auch technische Neuerungen: So sind Tweets seit Anfang November nicht mehr auf 140 Zeichen beschränkt, sondern können bis zu einer Länge von 280 Zeichen gehen. Außerdem bietet das Unternehmen seit Mitte Dezember eine neue Funktion an, sogenannte Threats. Mit einem Button können User mehrere Tweets verbinden, sodass ersichtlich ist, dass sie zusammengehören – faktisch eine Umgehung der begrenzten Zeichenzahl.

Während Twitter also aus seinem Relevanzloch gekrabbelt ist, steht ausgerechnet das meistgehypte Netzwerk der letzten Jahre plötzlich vor einem Problem: Snapchat. Noch vor einem Jahr wurde der (Bild- und Video-) Messenger als größter Konkurrent für den Marktführer Facebook, dem auch Instagram und Whatsapp gehören, gehandelt. Grund dafür war die Beliebtheit bei jüngeren Nutzern. 2016 war Snapchat das am schnellsten wachsende Soziale Netzwerk, die Erfindung der sogenannten Stories, die nach 24 Stunden von selbst wieder verschwinden, sowie die vielen Filter sorgten für ein außergewöhnliches Wachstum. Das ging an der Facebook-Zentrale in Menlo Park, Kalifornien, nicht vorbei. Man griff zu einem altbewährten Trick: Nachahmung.

Andere feuerten mit kontroversen Äußerungen bewusst oder unbewusst die Debatte an, etwa Sophia Thomalla, die in der Talkrunde von Sandra Maischberger verlauten ließ, dass die #MeToo-Debatte "eine Beleidigung für die wahren Vergewaltigungsopfer" sei.

Die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry sagte im Interview mit dem WDR, sie halte die #MeToo-Debatte für völlig übertrieben und sehe die Gefahr, dass dadurch viele "liebgewonnene Traditionen" beseitigt werden könnten. "Ich habe nichts dagegen, dass Frauen weiterhin das schwache Geschlecht sind", so Petry. Die meisten Frauen und Männer hielten die Debatte aber offensichtlich für notwendig, sonst hätte sie nicht in kürzester Zeit solch eine Schlagkraft entwickelt. Das Time Magazine wählte #MeToo sogar symbolisch zur "Person des Jahres" und nahm Frauen wie Schauspielerin Ashley Judd, Sängerin Taylor Swift und die Software-Entwicklerin Susan Fowler auf die dazugehörige Titelseite.

Für den Normalverbraucher werden vor allem die Fortschritte der Sprachassistenten Alexa, Siri und Google Assistant interessant sein. Denn auch wenn diese im abgelaufenen Jahr ihren Durchbruch hatten, sind sie noch lange nicht so intelligent, wie von ihren Erfindern geplant. Bisher führen Siri, Alexa und Co. vor allem auswendig gelernte Befehle aus. In Zukunft sollen sie aber ihre Besitzer verstehen lernen und sich so individuell anpassen. Vielleicht bietet Apple mit seinem für 2018 geplanten Lautsprecher ja auch gleich einen Entwicklungssprung in Sachen Siri.