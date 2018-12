2018 digital Streaming bis zur Ehekrise

Was die Digitalisierung unseres Alltags angeht, war 2018 ein Übergangsjahr. Es gibt weder neue Geräte noch spezielle Anwendungen, die unser Leben in den vergangenen zwölf Monaten besonders geprägt hätten. Das selbstfahrende Auto lässt genauso auf sich warten wie die viel diskutieren Roboter mit Künstlicher Intelligenz, die uns auf breiter Front die Arbeit abnehmen. Stattdessen sind vor langer Zeit gemachte Versprechen in Deutschland weiter nicht eingelöst, vom flächendeckenden Breitbandausbau über die elektronische Verwaltung bis hin zur Digitalisierung der Schulen.

Das Fehlen der großen Sprünge sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Digitalisierung in vielen kleinen Schritten vorangeht - mitunter auch in unserem Alltag. Dafür lassen sich viele Beispiele finden.

Womöglich geht 2018 als das Jahr in die Geschichte ein, in dem das Streaming von Online-Inhalten endgültig in der Mitte der Gesellschaft ankam. Immer mehr Menschen schalten abends nicht mehr das Fernsehprogramm ein, sondern starten die Apps der Online-Videotheken. Netflix, Amazon Prime oder Sky überbieten sich gegenseitig mit den teuersten, aufwendigsten und originellsten Produktionen. Bei Festivals räumen sie die Preise und Auszeichnungen ab.

Den Überblick zu behalten, ist beinahe unmöglich. Die Zuschauer absolvieren einen Serienmarathon nach dem anderen und können doch nie mit ihrer Merkliste fertig werden. Allein in den USA wurden laut einer Berechnung des Pay-TV-Senders FX Networks dieses Jahr 495 Serien erstausgestrahlt. Zum ersten Mal ließen die Online-Dienste in den Vereinigten Staaten die Fernsehsender sowie das Bezahlfernsehen hinter sich und produzierten mit 160 Serien die meisten neuen Formate.

Vor allem junge Leute schauen sehr häufig Filme und Serien bei den Streminganbietern. Jeder Dritte zwischen 14 und 29 Jahren nutzt täglich Netflix und Co. Bildrechte: imago/imagebroker Die Entwicklung lässt sich mit weiteren Zahlen belegen. Laut der repräsentativen ARD/ZDF-Onlinestudie 2018 nutzt fast jeder dritte Deutsche (31 Prozent) ab 14 Jahren mindestens einmal die Woche einen der Streaming-Anbieter. 2017 war es nur knapp jeder Vierte (23 Prozent). Etwa jeder zehnte Deutsche (11 Prozent) streamt sogar täglich, eine Verdoppelung zum Vorjahr.



Der Trend hat sogar das klassische Fernsehen erreicht. Die ARD stellte zum Beispiel jeweils die Hälfte der Folgen der Erfolgsserie "Babylon Berlin" zeitgleich in die Mediathek. Das ZDF bietet für die Generation Netflix zunehmend ganze Staffeln vorab online an. Keine Frage, das Ende der "Lindenstraße" mit ihrer wöchentlichen Ausstrahlung passt in die Zeit. Auf der anderen Seite wandern Wortneuschöpfungen in den urbanen Sprachgebrauch wie "Binge Watching" (vom englischen binge für Gelage; auch Komaglotzen) oder "Netflix Cheating" (den Partner betrügen, indem man eine Serie ohne ihn weiterschaut). Letzteres soll schon so manche Ehekrise ausgelöst haben.

Bits und Bytes ersetzen außerdem zunehmend die Musikanlage und den UKW-Empfänger. 38 Prozent der Deutschen nutzen laut der Onlinestudie von ARD und ZDF Musik-Streamingdienste wie Spotify und iTunes. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 79 Prozent. Ein knappes Drittel (29 Prozent) der Befragten hört sich Radioprogramme live im Internet an.

Wachsender Beliebtheit erfreuen sich darüber hinaus Podcasts, also Audiodateien zum Herunterladen. Jeder Zehnte (11 Prozent) ab 14 Jahren hört sich diese Beiträge an. Auch MDR AKTUELL hat sein Podcast-Angebot dieses Jahr ausgebaut.

Für die großen Social Networks war 2018 hingegen kein allzu gutes Jahr. Bei Platzhirsch Facebook gingen die Nutzerzahlen nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica im Frühjahr spürbar zurück, allerdings von einem sehr hohen Niveau aus. Laut ARD/ZDF-Onlinestudie nutzen 18 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren täglich Facebook. 2017 waren es noch 21 Prozent. An dem Rückgang konnten weder Änderungen am Newsfeed-Algorithmus noch eine groß angelegte Werbekampagne etwas ändern.

Verlierer gab es auch in der analogen Welt. So gab die Deutsche Messe AG in Hannover Ende November nach über 30 Jahren das Ende der Cebit bekannt. Die bis dato größte IT-Messe der Welt hatte mit sinkenden Besucherzahlen und abnehmendem Zuspruch der Aussteller zu kämpfen. Die Begründung für das Aus der Cebit weist indes über das Jahr hinaus. Die Organisatoren wiesen nämlich daraufhin, dass digitale Themen heutzutage praktisch auf jeder Fachmesse im Zentrum stehen. Jede Branche braucht heutzutage gewissermaßen eine eigene Cebit.

Einen wesentlich schnelleren Niedergang erlebte 2018 der Bitcoin. Noch vor etwa einem Jahr war die Welt der Kryptowährung noch in Ordnung. Nach einem lang anhaltenden Hype kratzte der Preis eines Bitcoins am 17. Dezember 2017 an der Marke von 20.000 Dollar – ein Allzeithoch. Etwas mehr als ein Jahr später hat die Digitalwährung rund 80 Prozent ihres Wertes verloren. Der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie sagen Experten dennoch eine große Zukunft voraus.

Möglicherweise geht es in Sachen Digitalisierung auch 2019 schleppend voran. Darauf deuten zumindest die guten Vorsätze der jungen Deutschen hin. In einer Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit gab etwa die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen an, im kommenden Jahr Handy, Computer und Internet weniger nutzen zu wollen. Im Vergleich zum Jahr 2014 ist das ein Anstieg um fast 70 Prozent.

Andererseits sind einige Entwicklungen bereits angekündigt. Im Frühjahr werden zum Beispiel die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G versteigert. Die Technologie gilt als Basis für das autonome Fahren und Anwendungen der Industrie 4.0. Sie ermöglicht deutlich schnellere Datenübertragungen und ist damit ein entscheidender Wachstumstreiber im gesamten Digitalgeschäft.