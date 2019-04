Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hört auf. Der 40-Jährige verabschiedete sich beim letzten Heimspiel seiner Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns von seinen Fans: "Es war eine unglaubliche Reise." Von den Rängen skandierten die 19.200 Fans "Dirk, Dirk". Sein letztes NBA-Spiel bestreitet Nowitzki am Donnerstag bei den San Antonio Spurs.

Typische Mimik von Nowitzki im letzten Heimspiel - volle Konzentration und herausgestreckte Zunge. Beim 120:109-Sieg gegen Phoenix war "Dirkules" mit 30 Punkten noch einmal Topscorer. Bildrechte: dpa

In der ewigen Punkte-Bestenliste überholte Nowitzki zuletzt Legende Wilt Chamberlain und kletterte auf Platz sechs. Nach langen Verletztungsproblemen kam er in dieser Saison noch als Einwechselspieler zum Einsatz.



Auch das deutsche Nationalteam prägte Nowitzki jahrelang, gewann WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005 und erfüllte sich 2008 in Peking seinen Traum als Teilnehmer bei Olympischen Spielen.