Google hat mit einer neuen Software Kritik ausgelöst und ethische Fragen aufgeworfen. Das intelligente Programm Duplex kann Anrufe tätigen und klingt dabei wie ein Mensch. Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O in Kalifornien war diese Woche unter anderem vorgeführt worden, wie Duplex einen Friseurtermin vereinbart.

An der Technologie arbeite Google bereits seit Jahren, sagte Google-Chef Sundar Pichai. Bei den aufgezeichneten Telefonaten des Systems hatten die Mitarbeiter eines Friseursalons und eines Restaurants offenkundig keine Ahnung, dass sie mit einem Computer und nicht mit einem Menschen sprechen.

Beim Anruf im Friseursalon erklärte die Software zumindest, sie rufe im Auftrag einer Kundin an, beim Anruf im Restaurant gab es einen solchen Hinweis nicht. Google will das Programm im Sommer in öffentlichen Tests starten. Die zunächst nur Englisch sprechende Software kann auch Öffnungszeiten erfragen. Für jedes neue Einsatzfeld müsse sie frisch angelernt werden, heißt es.