Was unterscheidet Lernen nach Fibel und "Lesen durch Schreiben"? Bei der Fibel-Methode werden Buchstaben nach festen Vorgaben eingeführt. Die Kinder setzen daraus Schritt für Schritt immer mehr Worte zusammen. Beim "Lesen durch Schreiben" dagegen werden Worte zunächst in Laute zerlegt. In einer Anlauttabelle können die Kinder anhand von Bildern die zu den Lauten passenden Buchstaben finden und ein Wort zusammensetzen. Aus "Der König ging spazieren" kann so z.B. "Der Könich ging spatziren" werden.



In den meisten deutschen Schulen werden zurzeit mehrere Lernmethoden kombiniert und parallel genutzt. Ob "Schreiben durch Lesen" – oft auch "Schreiben nach Gehör" genannt – zum Einsatz kommt, überlassen die meisten Landesregierungen den Schulen bzw. Lehrern. Bisher haben lediglich Hamburg und Baden-Württemberg die Methode untersagt. In Nordrhein-Westfalen wird zurzeit ebenfalls eine Rückkehr zur Fibel-Methode erwogen.