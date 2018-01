Die Dopingexperten der ARD hatten die bisher als absolut sicher geltenden Dopingkontrollgefäße in einem Kölner Labor eingehend untersucht. Dabei gelang es, die Behälter noch nach dem Einfrieren von Hand zu öffnen und wieder zu verschließen.

"Wir hätten zwischendurch sauberen Urin reinmachen können und keiner hätte es gemerkt", sagte ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt in der Tagesschau. "Damit ist das gesamte Doping-Kontrollsystem juristisch anfechtbar."

Die Behälter für die Proben waren nach dem Doping-Skandal in Russland neu gestaltet worden, damit ein solcher Missbrauch nicht mehr stattfinden kann. Doch auch die neuen Flaschen können manuell geöffnet werden, informierte das Kölner Analyselabor bereits am 19. Januar war die WADA.

Die Dopingredaktion der ARD hat zudem erstmals direkt mit dem russischen Whistleblower Grigori Rodtschenkow gesprochen. Der in die USA geflüchtete russische Staatsbürger erhob in einem Telefoninterview schwere Vorwürfe gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Putin habe vom systematischen Doping rund um die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi gewusst, so Rodtschenkow. Es habe eine direkte Informationskette gegeben, an deren Ende der damalige Sportminister Mutko dem Präsidenten Bericht erstattet habe. Putin habe höchstpersönlich angeordnet, das Staatsdoping mithilfe des russischen Geheimdienstes zu vertuschen.