Angebote für Selbstverteidigungskurse sollen Sozialarbeitern wichtige Fähigkeiten mitgeben, um sich im Extremfall selbst zu wehren. Bildrechte: Colourbox.de

Christian Zehnpfund arbeitet seit 2012 beim Verein "Die Insel" in Halle. Er betreut und berät Klienten zu Hause. Solche Hausbesuche sind nicht überall üblich. In Dresden in der Flüchtlingssozialarbeit sind sie aber sogar Pflicht, erklärt Sebastian Kieslich von der Caritas in Dresden: "Was zu verstehen ist, weil der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin auch mal links und rechts gucken kann, wie es in der Wohnung aussieht." So könne auch frühzeitig ein Eindruck darüber gewonnen werden, wie der Flüchtling im Haus aufgenommen werde.