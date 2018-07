Bildrechte: Robotics at Leeds/University of Leeds/dpa

Projekt "Erkennen und Flicken" Drohnen sollen Schlaglöcher stopfen

Schlaglöcher nerven. Und wenn sie repariert werden, halten sie den Verkehr auf. Beides soll sich nun ändern. Britische Wissenschaftler arbeiten an einer Drohne, die Schlaglöcher aufspürt und per 3D-Drucker stopft. Nur der erste Schritt auf dem Weg in eine Stadt, die sich künftig mit Hilfe von Robotern selbst reparieren soll.