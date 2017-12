In Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt wird die Wasserversorgung wegen einer Dürre nochmals drastisch reduziert. Ab 1. Januar 2018 werden die Wassereinschränkungen bis auf Weiteres auf Stufe sechs angehoben, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Ein Haushalt darf damit nur noch bis zu 10.500 Liter Trinkwasser pro Monat verbrauchen. Bisher lag die Grenze bei 20.000 Litern. Das entspräche bei der Annahme von etwa sieben bis acht Bewohnern pro Haushalt nur noch gut 40 Liter Trinkwasser pro Tag und Person.



Das wären nur noch etwa halb so viel wie bis Ende Dezember, als es rund 87 Liter pro Person und Tag waren. Haushalte mit mehreren Bewohnern können eine höhere Wassermenge beantragen. In Deutschland liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch bei knapp über 120 Litern pro Person und Tag.



Nach wie vor sollen Menschen in Kapstadt zwar noch etwa 87 Liter verbrauchen dürfen, nun aber zusammengenommen im eigenen Haushalt, bei der Arbeit und unterwegs. Das Wasser muss dann fürs Trinken, Kochen, Putzen, Duschen und die Klospülung reichen. Wer die Höchstmenge überschreitet, muss mit Geldstrafen rechnen.