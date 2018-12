Die Polizei hat am Freitag im Zusammenhang mit dem Ausspähversuch am Stuttgarter Flughafen mehrere Wohnungen durchsucht. Es wurden zwei Objekte in Nordrhein-Westfalen und eines in Baden-Württemberg durchsucht. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Gegen vier Beschuldigte werde ermittelt, Festnahmen habe es aber zunächst keine gegeben.

Verdächtige sollen den Flughafen Stuttgart ausgespäht haben. Bildrechte: dpa

Die Polizei hatte ihre Präsenz wegen Hinweisen auf mögliche Anschläge auf deutsche Flughäfen seit Donnerstag deutlich erhöht. Auf den Airports in Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden, Friedrichshafen und Mannheim patrouillierten Beamte mit Maschinenpistolen. Nach ARD-Informationen standen vier Personen im Verdacht, Flughäfen ausgespäht zu haben und Anschläge zu planen.



Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer gibt es neben dem Stuttgarter Airport aber keine Erkenntnisse über Ausspähungen auch an anderen deutschen Flughäfen. "Die Aufmerksamkeit ist sicher an allen Flughäfen jetzt erhöht", sagte Seehofer im Münchner Presseclub. "Wir haben jetzt keine darüber hinausgehenden Erkenntnisse bei anderen Flughäfen, so wie wir sie in Stuttgart und anderen Flughäfen in Teilen Frankreichs haben."