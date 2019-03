Auf der ganzen Welt schalten heute Menschen um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht aus. Die Aktion soll auf Klimawandel und Klimaschutz aufmerksam machen und findet dieses Jahr zum 13. Mal statt. Millionen von Menschen beteiligen sich an der "Earth Hour" und damit laut der initiierenden Umweltschutzorganisation WWF an der weltweit größten Aktion dieser Art.

In Sankt Petersburg wurde 2018 die dekorative Beleuchtung ausgeschaltet. Nur die Straßenbeleuchtung blieb. Bildrechte: IMAGO

Den Anfang hat der Inselstaat Samoa um 7.30 Uhr MEZ gemacht. Zuletzt wird es am 30. März 2019 auf den Cookinseln und Französisch-Polynesien 20.30 Uhr sein. Nicht nur Privathaushalte beteiligen sich an der Aktion. Weltweit wird die Beleuchtung verschiedener Wahrzeichen für eine Stunde abgeschaltet. Es beteiligen sich das Opernhaus in Sydney, der weltweit höchste Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai, die Akropolis in Athen und der Kreml in Moskau.