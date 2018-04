Für die größte Aufregung sorgte die Auszeichnung der umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang. Sie gewannen den Echo in der Kategorie Hip-Hop National. Ihre Nominierung für das Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ hatte schon Wochen vor der Preisverleihung eine hitzige Debatte über künstlerische Freiheit und ihre Grenzen ausgelöst. Im Zentrum der Kritik steht die Textzeile „Mein Körper [ist] definierter als von Auschwitzinsassen“ aus dem Song „0815“.



Unter anderen ging Toten-Hosen-Sänger Campino auf die Debatte ein. In seiner Dankesrede für die Auszeichnung seiner eigenen Band sagte er, "im Prinzip halte ich Provokation für gut und richtig". Für ihn sei aber die Grenze überschritten, wenn es um frauenverachtende, homophobe Texte oder die Diskriminierung von Religionen gehe. Er hoffe, dass die Diskussion über Kollegah und Farid Bang wieder zu einem anderen Bewusstsein führe, "was als Provokation noch erträglich ist und was nicht". Das Publikum reagierte mit stehenden Ovationen. Die Toten Hosen hatten zuvor den Preis als bester nationaler Rock-Act gewonnen.



Kollegah wies die Kritik als "relativ stillos" zurück. Campino habe sich als moralische Instanz aufgespielt, das gebühre ihm nicht. Unter lauten Buh-Rufen und Pfiffen aus dem Publikum zeigt Kollegah eine Karikatur des Toten-Hosen-Sängers mit Heiligenschein, die er zu einem wohltätigen Zweck versteigern wolle. Jüdischen Hörern versprach Kollegah freien Eintritt zu seinen Konzerten auf Lebenszeit.



Auch die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, zeigte sich entsetzt über den Echo für die Rapper. Es sei "ein verheerendes Zeichen", den wichtigsten deutschen Musikpreis an "vermeintliche Künstler" zu verleihen, die ein gesellschaftliches Klima bedienen, in dem Antisemitismus offenbar wieder normal sei, erklärte Knobloch in München.



Zuvor hatte der Sänger Peter Maffay, der ebenfalls zur Verleihung kam, Kritik an der Nominierung geübt: „Dass ausgerechnet am 12. April, dem Holocaust-Gedenktag in Israel, die Echo-Verleihung von dieser Nominierung überschattet wird, ist makaber und beschämend“.



Der Bundesverband Musikindustrie als Ausrichter des Echo hatte noch kurz vor der Gala die Entscheidung, die Rapper nicht auszuschließen, als eine "Entscheidung im Sinne der Kunstfreiheit" gerechtfertigt.