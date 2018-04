Der Bundesverband der Musikindustrie kündigte angesichts der anhaltenden Kritik an dem Echo für die Rapper Kollegah und Farid Bang an, die Echo-Preisverleihung zu überarbeiten. Vorstandsvorsitzender Florian Drücke sagte, im Zuge der aktuellen Debatte habe man erkannt, "dass wir uns in einem Umfeld wiederfinden, das den Preis in ein falsches Licht rückt". Das dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. Drücke zufolge sollen die Mechanismen erneuert werden, die mit der Nominierung und der Preisvergabe zusammenhängen. Einzelheiten nannte er allerdings nicht.

Die Rapper Kollegah (li.) und Farid Bang feiern ihren Echo. Bildrechte: dpa

Kollegah und Farid Bang waren am Donnerstag für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" mit dem Echo in der Kategorie HipHop/Urban National ausgezeichnet worden. An der Entscheidung gab es viel Kritik. Bereits ihre Nominierung für den wichtigsten deutschen Musikpreis war auf großen Protest gestoßen.



Anlass sind die Textzeilen, die auf KZ-Häftlinge und den Holocaust anspielen. So heißt es in einem Lied: "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow" und in einem Bonus-Song: "Mein Körper ist definierter als von Auschwitz-Insassen". Kritiker sprechen von offenem Antisemitismus.



Der Echo-Beirat erklärte allerdings im Vorfeld, die künstlerische Freiheit sei "nicht so wesentlich übertreten", dass es einen Ausschluss der Künstler vom Echo rechtfertigen würde.