Geschichtsaufarbeitung Debatte um Ehrendoktoren mit NS-Vergangenheit

Noch immer sind viele Personen mit NS-Vergangenheit Ehrendoktoren an Universitäten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Recherchen von MDR AKTUELL ergaben, dass mindestens 38 von ihnen an den Unis in Leipzig, Dresden, Halle-Wittenberg, Magdeburg, Jena und Chemnitz einen Ehrendoktortitel tragen. Nun werden Forderungen laut, das zu ändern. Doch es ist unklar, ob die Ehrendoktortitel überhaupt aberkannt werden müssen bzw. können.

von Andrè Seifert, MDR AKTUELL