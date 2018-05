Medizinisches Cannabis ist nur selten eine Alternative zu bewährten Therapien, im Einzelfall kann es Patienten jedoch helfen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Report der Krankenkasse TK in Zusammenarbeit mit der Universität Bremen.

Demnach sei die Studienlage zur Wirksamkeit und Sicherheit von Cannabis als Medizin bislang noch lückenhaft. In dem Report wird deutlich, dass vielen Ärzten noch unklar ist, welchen Patientengruppen Cannabis in welcher Dosis hilft und in welcher Form es am besten verabreicht werden sollte. Dennoch sind die Forscher überzeugt, dass es Patienten gibt, denen medizinisch verordnetes Cannabis hilft.

"Wir freuen uns, dass wir mit Cannabis schwer kranken Menschen seit etwas über einem Jahr eine weitere Therapieoption anbieten können", so Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK. "Allerdings wünsche ich mir einen normaleren Umgang mit dem Thema. Mit unserem Report wollen wir dazu beitragen, die Debatte wieder zu versachlichen."

Aussagekräftige Studien fehlen

Cannabis kann in Deutschland erst seit März 2017 auf Rezept verordnet werden. Eingesetzt wird es hauptsächtlich in der Schmerztherapie, etwa bei schwer erkrankten Patienten, die an chronischen Schmerzen, Nervenschmerzen, Multipler Sklerose oder an Rheuma leiden. Auch bei Krebs- und AIDS-Patienten kann Cannabis helfen, da es zugleich Schmerzen stillt, aber im Vergleich zu anderen Schmerzmitteln nicht zu Appetitverlust führt.

Gerd Glaeske von der Universität Bremen fordert, die medizinische Forschung zu intensivieren, um aussagekräftige Studien und genauere Erkenntnisse zur medizinischen Wirksamkeit von Cannabis zu bekommen. "Es ist unklar, welchen Patientengruppen Cannabis in welcher Dosis hilft und in welcher Form es am besten verabreicht werden sollte", so Glaeske. Cannabis könne nicht gegen alles helfen, da es kein pflanzliches Wunderheilmittel sei - einige Studien sprächen aber für die Verwendung etwa bei Schmerzpatienten.

Arzneimittel besser als Blüten

Eine Gefahr besteht laut Glaeske durch die nachgewiesenen Risiken durch Cannabiskonsum. So wirke Cannabis auch auf die Psyche und führe dabei zu unerwünschten Wirkungen. Häufig treten demnach Denkstörungen auf, die Konzentrationsfähigkeit sinke, ebenso die Leistung des Kurzzeitgedächtnisses. Allerdings seien die Nebenwirkungen abhängig von der konsumierten Menge.

Die Autoren der Studie sprechen sich für eine Verschreibung von cannabinoidhaltigen Arzneimitteln aus. Ein bekanntes Cannabis-Medikament ist Sativex, ein Spray, dass sich Patienten selbst in den Rachen sprühen. Außerdem gibt es Tropfen oder Kapseln mit Dronabinol - einem Öl, das teilsynthetisches THC enthält.