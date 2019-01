Carsharing Neues Carsharing-Konzept in Leipzig bewährt

Ganz spontan ein Auto am Straßenrand öffnen, einsteigen und losfahren – das geht seit Anfang 2018 in Leipzig. Dieses neue Carsharing-Konzept nennt sich Freefloating und ist bisher kaum in Mitteldeutschland zu finden. Doch wie funktioniert Freefloating eigentlich und hat es sich in Leipzig bewährt?

von Felix Gebhardt, MDR AKTUELL