Wer die deutsche Staatsbürgerschaft will, muss seit 2008 einen Einbürgerungstest bestehen. Der Test besteht aus 33 Fragen, davon müssen binnen 60 Minuten mindestens 17 Fragen richtig beantwortet werden. Zu jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten, nur eine ist richtig. Die Teilnahmegebühr kostet 25 Euro.

Der Test muss bei einer Prüfstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge abgelegt werden. Die Idee dahinter: Wer die deutsche Staatsbürgerschaft will, sollte die Regeln und Gebräuche seiner Landsleute kennen. Wer nicht wenigstens die Hälfte der Fragen richtig beantwortet, kann den Einbürgerungstest wiederholen bis es klappt - muss jedoch jedesmal wieder die 25 Euro Gebühr zahlen.

Drei Fragen im Test beziehen sich auf das Bundesland, in dem der Ausländer seinen Erstwohnsitz hat. Da wird dann etwa gefragt: Für wie viele Jahre wird der Landtag in Sachsen gewählt? Welche Farben hat die Landesflagge von Sachsen-Anhalt? Oder: Ab welchem Alter darf man in Thüringen bei Kommunalwahlen wählen?