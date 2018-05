Messerattacke in Flensburg Polizei nennt Einzelheiten zum Täter

Einen Tag nach der Messerattacke in einem Zug in Flensburg hat die Polizei Einzelheiten zum Angreifer bekannt gegeben. Wie die Polizei Schleswig-Holstein mitteilte, handelt es sich um einen 24 Jahre alten Flüchtling aus Afrika. Nach ersten Erkenntnissen habe er in Nordrhein-Westfalen gewohnt und eine befristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland gehabt.