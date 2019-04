Elektromobilität Werden Akkus aus E-Autos recycelt?

Die meisten Fahr-Akkus haben mehr als ein Leben. Das erste Leben beginnt in dem Moment, wenn sie in ein Elektroauto eingebaut werden. Im vergangenen Jahr wurden rund 35.000 solcher Akkus auf Lithium-Ionen-Basis allein in Leipzig in i3-BMWs geschraubt. Funktionieren sollen sie ein Autoleben lang, sagt Wieland Bruch, Elektromobilitätsexperte bei BMW. "Ein Autoleben lang heißt umgangssprachlich etwa zehn bis zwölf Jahre."